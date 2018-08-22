Миниканикулы не для всех: Агентство государственных услуг будет работать 28, 29 и 30 августа

Такое решение было принято решение было принято руководством учреждения в связи с огромным числом запросов на услуги, оказываемые агентством.

Таким образом, Лицензионная палата, Государственная регистрационная палата, ГП Cadastru и Служба гражданского состояния не уходят на каникулы. Граждане смогут обращаться во все подразделения агентства, пишет moldpres.md.

До 30 августа будут предоставляться все услуги, за исключением срочных (24 часа). Также остается в силе до 15 сентября усиленный график работы всех департаментов.

Также будет работать и Налоговая служба. График работы ее подразделений будет неизменным: с 8:00 до 17:00, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00.

Напомним, 28, 29 и 30 августа объявлены правительством выходными днями. Работники госсектора получат 9-дневные миниканикулы с 25 августа по 2 сентября.