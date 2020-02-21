Минфин отчитался о первых 100 днях работы

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Министерство финансов опубликовало отчёт о первых 100 днях деятельности, в котором перечислены основные действия, предпринятые в рамках программы деятельности правительства.

Так, с ноября 2019 года по февраль 2020 года прошли консультации и были приняты налоговая и таможенная политика на 2020 год, закон о государственном бюджете на текущий год, поправки к закону №270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе. В то же время, пишет moldpres.md, бюджетные средства были перераспределены на выплату заработной платы, а также на обеспечение исполнения национального бюджета и освоения источников финансирования дефицита бюджета.

Согласно отчёту, Министерство финансов предприняло ряд мер для упрощения учёта и расчёта амортизации в налоговых целях, утвердило Положения о проведении конкурса “Налоговая лотерея”, провело изменения нормативной базы, регулирующей деятельность службы сбора местных налогов в рамках примарии, наладило процедуру электронного таможенного оформления товаров и т. д.

Кроме того, в отчётный период Минфин уделял больше внимания развитию отношений с Международным валютным фондом, развитию активного диалога с представителями бизнес-среды и другими заинтересованными сторонами в области государственных финансов в целях продвижения налогово-бюджетной политики, стимулирующей развитие важных секторов национальной экономики.