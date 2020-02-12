Минфин опубликовал бюджет на 2020 год, изложенный в понятной для граждан форме

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Министерство финансов опубликовало сегодня бюджет на 2020 год в понятной для граждан версии. На графиках представлены расходы, а также ожидаемые доходы и направления, по которым будут распределяться деньги.

Согласно опубликованному документу, пишет moldpres.md, основные цели налогово-бюджетной политики таковы: налоговое и таможенное законодательство; меры по консолидации доходов бюджета; соотнесение структуры расходов с доступными ресурсами; содействие эффективному использованию госресурсов; финансовое обеспечение реформ; установление расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание органов власти для обеспечения лучшего распределения ресурсов и т. д.

В 2020 году доходы госбюджета составят 44 136,6 млн леев, увеличившись на 8,6% по сравнению с 2019 годом, в связи с ожидаемым увеличением налогов и сборов. По оценкам, расходы госбюджета составят около 51 551,9 млн леев.

ВВП в 2020 году составит 227,9 млрд леев, а среднегодовая инфляция – 5,7%, по сравнению с 4,9% в 2019 году. Также ожидается, что в текущем году промышленное производство увеличится на 4,2%, а сельскохозяйственное производство – на 2,6%. Также вырастет экспорт – почти на 7,8% – и импорт – в среднем, на 6,1%.