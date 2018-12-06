Мина, найденная в Бельцах, обезврежена

Мина, найденная в Бельцах, обезврежена

По словам пресс-секретаря Инспектората по чрезвычайным ситуациям Бельц Андрея Адам, сапёры, прибывшие на место происшествия, извлекли снаряд и вывезли его за пределы города.

Как удалось установить, найденный боеприпас оказался миномётной миной калибра 120 мм времён Второй мировой войны. Как передаёт esp.md, заряд был вывезен за черту города и обезврежен на полигоне недалеко от села Елизаветовка.

Напомним, что мину нашли работники АО «Молдтелеком» при проведении ремонтных работ. До приезда сапёров опасный участок охраняла полиция.

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