Миллионы на 8 счетах, 38 тысяч евро наследства и 139 сельхозучастков: имущество министра финансов

Октавиан Армашу стал первым членом кабмина Филипа, представившим декларацию о доходах за 2017 год.

Согласно декларации, доход Армашу в ушедшем году составил 1 155 718 леев, 84 736 евро и 327 долларов США. Также у него есть восемь банковских счетов с 766 292 леями, 109 470 евро и 33 446 долларами США на них. Глава минфина также указал, что получил наследство в размере 38 000 евро.

Помимо этого, в 2017 году Армашу купил себе новый автомобиль Volvo XC60, выложив за него 44 727 евро. Также у него есть доли в АО Franzeluta, АО Victoriabank, АО Banca de Economii и ООО Agro-SZM.

В качестве министра Армашу заработал 158 734 леев, что составляет 13.200 леев ежемесячно.

Также Армашу получил 45 тысяч евро от продажи квартиры и 25 тысяч леев – от продажи машины. Еще 150 тысяч леев он получил от сдачи в аренду принадлежащих ему сельхозугодий. Армашу принадлежат 139 сельскохозяйственных участков, 17 из которых он приобрел в 2017 году.

Супруга министра, Елена Армашу, заработала в четыре раза больше мужа: 85 459 лей. Она представляет в Молдове фармацевтическую компанию Bayer SRL.

Семья Армашу владеет двумя гаражами, двумя квартирами площадью 60 и 106,8 квадратных метров, двумя виллами площадью 42,7 и 92,7 квадратных метра.

Declaratie Octavian Armaşu 2017 by Olesea Cember on Scribd