Миллионеров по весне считают

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О налогах и о самых богатых людях Молдовы

В предпоследний день весны Государственная налоговая служба (ГНС) подвела итоги подачи юридическими и физическими лицами деклараций о подоходном налоге за 2018 год. годовые доходы в миллионы леев имеют 1760 граждан Молдовы.

Стабильный контингент

На созванном по этому поводу брифинге руководитель главного управления методологии налогов и сборов ГНС Ольга Голбан отметила, что трудоустроенными гражданами РМ и экономическими агентами за минувший год было представлено 467 270 деклараций. Из общей суммы на долю физических лиц приходится

320 515 деклараций, что больше на 110 065 по сравнению с 2017 годом. Эта разница связана с изменениями, внесёнными в налоговое законодательство в 2018 году, вследствие чего минувший год по налоговым обязательствам граждан был разделён на два этапа и за каждый из них были представлены отдельные декларации о доходах.

После проверки всех деклараций о доходах физических лиц выяснилось, что 110 806 налогоплательщиков должны были доплатить в бюджет налогов на общую сумму в 170 млн леев, 100 643 переплатили 65,7 млн леев, и эти деньги по запросу граждан будут возвращены, а у 109 066 нет каких-либо обязательств.

По расчётам налоговой службы средний годовой доход налогоплательщиков вырос с 44 800 в 2017 году до 49 700 – в 2018-м.

– Анализируя динамику доходов, полученных физическими лицами – гражданами РМ, Государственная налоговая служба зарегистрировала 1,2 млн человек, зарабатывающих и выплачивающих налоги, – отметила Ольга Голбан. – Этот контингент стабильно регистрируется в последние три года. Общий доход этих налогоплательщиков составляет 59,58 млрд леев (53,72 млрд – в 2017 г.), а выплаченный ими налог – 4,53 млрд леев (4,19 млрд в 2017 году).

«Общий доход, полученный миллионерами, составляет 6140,3 млрд леев, а сопутствующий налог – 479,71 млн леев. Максимальный доход, полученный физическим лицом, составляет 83,25 млн леев».

Леевые богачи

Из этого числа налогоплательщиков (физических лиц) налоговая служба насчитала 1760 граждан, у которых доходы превысили 1 млн леев. Как заметила Ольга Голбан, ГНС изменила алгоритм определения миллионеров, поэтому при подсчёте доходов за минувший год учитывались все их поступления.

– Общий доход, полученный миллионерами, составляет 6140,3 млрд леев, а сопутствующий налог – 479,71 млн леев, – привела статистические данные руководитель главного управления ГНС. – Максимальный доход, полученный физическим лицом, составляет 83,25 млн леев.

Также из приведённой информации выяснилось, что среди миллионеров есть молодёжь в возрасте от 20 до 29 лет – 75 человек. В числе состоятельных людей в возрасте 30–39 лет 375 человек, 40–49 – 548, 50–59 – 451, старше 60 лет – 311. Самому молодому миллионеру 21 год, а самому старшему – 90 лет.

Если рассматривать по территориальному делению, то больше всего миллионеров в Кишинёве – 1384 человека. За столицей следуют Бельцы, где в числе миллионеров 51 гражданин РМ, далее Яловены – 30, Оргеев и Страшены – по 26, в АТО Гагаузия – 25, в Новых Аненах – 18, в Хынчештах и Единцах – по 15. По три миллионера проживают в Дондюшанах и в Шолданештах, по два – в Кантемире и в Бессарабке и всего лишь один – в Окнице.

Не сошлись во мнениях

Рядовых граждан больше всего взволновал вопрос наличия в Молдове миллионеров. Эта тема, активно обсуждаемая в социальных сетях, разделила людей на несколько лагерей. Одни предлагают этим богатым людям в связи с тяжёлым положением в стране и дефицитом бюджетных средств помочь государству – например за свои деньги привести в порядок по одному району в Молдове. Мол, достаточно раскошелиться хотя бы 60 из 1760 миллионеров – и в республике жизнь наладится. Другие считают, что завистникам нечего считать чужие деньги, которые зарабатываются не для того, чтобы на них выполнять работу государства. Третьи же убеждены, что на самом деле миллионеров намного больше, просто не все декларируют свои доходы.

Анастасия Погодина