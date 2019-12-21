Милиция пресекла деятельность интернет-магазина, торгующего никотиновыми жвачками

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Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска МВД Приднестровья пресекло деятельность интернет-магазина, торгующего на территории Приднестровья так называемым снюсом.

Жевательные никотиновые смеси (снюсы) рекламируют как альтернативу курению. Однако при употреблении такого «чудодейственного» препарата в организм поступает в разы больше никотина. Новички испытают симптомы отравления: головокружение и тошноту. Когда же этот эффект сглаживается, люди приобретают острую, по сравнению с курением обычных сигарет, никотиновую зависимость, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Особое внимание – родителям школьников: неокрепший детский организм привыкает к этому зелью в разы быстрее. Кроме того, непросто определить, что ребёнок «под кайфом» от препарата: от него нет запаха, его легче скрыть от родителей. В интернете очень много групп, где можно купить снюс. Опасные смеси в своих роликах рекламируют молодёжные кумиры: хайперы, некоторые музыканты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от жевательных никотиновых смесей высок риск болезней ротовой полости: разрушение зубов, пародонтоз, болезни дёсен. В ноябре 2019-го в России было зафиксировано сразу несколько случаев отравлений школьников.

МВД Приднестровья просит всех, кто обладает информацией о распространении жевательных никотиновых смесей, незамедлительно сообщать по телефону доверия 0 (533) 8-15-29 или 102.