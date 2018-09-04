Микробы страшнее рака. Чем опасны антибиотики и как их правильно применять?

Оказывается, при приготовлении обычной курицы, купленной в магазине, мы можем получить самых страшных микробов, устойчивых ко всем антибиотикам. Откуда грозит новая опасность и как спасаться?

Всемирная организация здравоохранения выдала неутешительный прогноз: к 2050 году от инфекций будет умирать больше людей, чем от рака. Потому что эффективных против микробов антибиотиков почти не останется. Насколько реальны эти выводы? Как правильно принимать антибиотики, чтобы не навредить себе и близким? Об это «АиФ» рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

Убийцы в продуктах

— Прогноз Всемирной организации здравоохранения вполне реален. Специалисты проанализировали рост устойчивости микробов к антибиотикам за 15 лет, с 2000 по 2015 годы. И на основе совершенно четкого математического моделирования сделали вывод: если мы ничего не сделаем, и устойчивость микробов будет развиваться такими же темпами и с такой же скоростью распространяться по миру, то к 2050 году примерно 10 млн. человек ежегодно будут погибать от инфекций, против которых уже нет эффективных антибиотиков. К сожалению, от любой инфекции, будь то пневмония или даже банальный кожный прыщ, человек может умереть, если микроб устойчив к антибиотикам. Поскольку никаких опровержений этой работы не появилось, по всей видимости, в этих словах заключена горькая правда. Поэтому ВОЗ обращается к правительствам, врачам, населению всех стран, настаивая на разумном использовании антибиотиков. Если человек неправильно принимал антибиотик, у него в организме сформируются устойчивые микробы, и он будет их какое-то время носить и распространять, становясь опасным для своих близких. А в стационарах вообще беда. Банальные микробы типа кишечной или синегнойной палочки превращаются в «убийц», став не чувствительными практически ни к одному антибиотику. И если тяжёлый пациент после инсульта или инфаркта получает осложнение в виде внутрибольничной инфекции, спасти его очень трудно — потому что нечем лечить.

Однако неправильное и чрезмерное применение антибактериальных препаратов в медицине — меньшая часть айсберга. По данным Европейского медицинского агентства, в мире только 9% производимых антибиотиков используется в медицине, ещё 7-8% — в ветеринарии для лечения животных. И почти 80% — в агроиндустрии. Именно бездумное и бесконтрольное применение антибиотиков в сельском хозяйстве при выращивании животных, рыб, птиц — сегодня ведущая причина формирования резистентности (то есть устойчивости) микробов к этим препаратам. Дело в том, что антибиотики не только защищают животных от болезней, но и ускоряют их рост. Поэтому каждый день небольшие (не терапевтические) дозы лекарства (причем те же, что используются для лечения человека) добавляют в корм скоту, птице. В итоге микробы, обитающие в животных, формируют устойчивость к антибиотикам. А человек с пищей получает этих устойчивых микробов.

Вот простой пример. Допустим, вы купили курицу, которая может быть колонизована устойчивой кишечной палочной, потому что была в постоянном контакте с антибиотиком. Да, микроб убивается при приготовлении. Но пока вы разделывали птицу, микробы уже попали на руки. Если только вы не готовили в перчатках или не обработали руки антисептиком. Вот в чем главная опасность.

Стратегии борьбы

Можно ли совсем отказаться от использования антибиотиков в сельском хозяйстве? Производители уверяют, что тогда они не смогут прокормить 8 млрд. населения Земли. Поэтому эксперты призывают жестко регламентировать законом, какие группы антибиотиков могут применяться только в медицине, и только оставшиеся препараты использовать в сельском хозяйстве, чтобы избежать перекрестной устойчивости.

Что ещё можно сделать?

Придумывать новые антибиотики. Однако крупные фармкомпании сегодня этим заниматься не хотят. Разработка и производство антибиотиков не приносят такой прибыли, как, скажем, препараты, снижающие давление или холестерин. Ведь последние пациенты вынуждены принимать долгие годы, а антибиотики — не больше 5-7, максимум 10 дней. В одном из исследований утверждается, что если фирма создает инновационный антигипертензивный (снижающий давление) препарат, то в среднем ее прибыль составляет миллиарды долларов. А если инновационный антибиотик — то терпит убытки в сотни миллионов долларов. Мало того, что создать дорого, так ещё и микробы быстро привыкают к лекарству. Крупнейшие международные фармацевтические гиганты один за другим сейчас объявляют, что прекращают исследования и выпуск антибиотиков.

Ещё один способ борьбы с инфекциями — вакцины. Они реально могут защитить. Но, увы, создать вакцины от всех микробов нереально. Всегда найдется кто-то, против кого мы не привьем, и такой микроб может убить.

Самые перспективные разработки ведутся в области создания антимикробных лекарств, принципиально иных, чем антибиотики. Одни их них — генно-инженерные препараты, которые точечно воздействуют на микробы, изменяя их вирулентные свойства. Вирулентность — это способность вызывать инфекцию. Допустим, кишечной палочке — возбудителе цистита (воспаление мочевого пузыря), чтобы вызвать заболевание, нужно прикрепиться к стенке мочевого пузыря. Для этого у нее есть специальные ворсинки, жгутики. И если воздействовать на геном этой кишечной палочки и заблокировать синтез структур, которые образуют жгутики, то она потеряет вирулентные свойства и не будет вызывать инфекцию. То есть такое лекарство теоретически не будет убивать микробы, но будет делать их безвредными.

Разрабатывается также группа лекарств, которые нарушают так называемый «кворум сенсинг» микробов, проще говоря «чувство толпы», «стадность». Раньше мы считали, что микробы — это отдельные клетки, которые живут изолированно друг от друга. Но оказывается, они вырабатывают сигнальные молекулы, с помощью которых общаются между собой. Почему один человек заболевает, а другой нет? Для того, чтобы возбудитель вызвал инфекцию, нужна какая-то критическая масса микробов. Микробы посылают сигнальные молекулы и как бы говорят: «Армия, все строимся, в бой, сейчас нападаем вот на этого и будем синтезировать факторы вирулентности, токсины…» И пошло-поехало. Это доказанный факт. Так вот создаются лекарства, призванные разрушить сигнальную молекулу, кворум сенсинг, чтобы не дать микробам объединиться. В отличие от антибиотиков к таким препаратам не должно развиваться резистентности. А кроме того, антибиотик ведь убивает не только микроб, который вызывает инфекцию. Он губит много других безвредных и даже полезных для человека микробов. А осложнения от антибиотиков иногда бывают гораздо опаснее, чем сама инфекция. К сожалению, все эти разработки пока на стадии лабораторных исследований.

Как правильно принимать антибиотики?

Не принимайте антибиотики без назначения врача, по примеру соседа, который так вылечился. Острая респираторная инфекция, которая бывает почти у всех каждый год, в 70-80% случаев вызывается вирусами. А антибиотики на вирусы не действуют. При вирусной инфекции принятый антибиотик даст только осложнение. Различить, вирусная эта инфекция или бактериальная, может только врач.

Если антибиотик назначен, выпивать нужно полный курс и не бросать лечение через 2-3 дня. Если антибиотик пить очень коротко, «до улучшения», то микроб может подавлен, но не убит, и сформировать устойчивость к препарату. Человек может стать носителем и распространителем устойчивых микробов при тесном контакте — через объятия, поцелуи и т.д. Допустим, мама недоприняла антибиотик, а потом заболел её ребенок, и этот антибиотик у него может не подействовать со всеми вытекающими последствиями.

При покупке назначенного врачом антибиотика не поддавайтесь настойчивым рекомендациям фармацевтов купить сразу пробиотики. Пить их вместе с антибиотиком — якобы для поддержания нормальной микрофлоры кишечника — бессмысленно. Тем более что пробиотики стоят иногда дороже, чем антибиотики. Пробиотик ведь содержит «хорошие» микробы. И антибиотик их так же убивает, как и «плохие». Другое дело, что если на фоне антибиотиков возникнут кишечные проблемы, тогда можно восстановить кишечную микрофлору вот этими препаратами, но после приёма антибиотика. Однако статистика говорит, что эти нарушения разовьются от силы у 5% пациентов. Зачем остальным 95% принимать бессмысленный препарат?

Не верьте, что если антибиотик «старый», то совсем не эффективный. Да, в случае госпитальных инфекций ранние антибиотики бессильны, поэтому применяются препараты, созданные 5-10 лет назад. Практически все ранее созданные антибиотики до сих пор «в строю», просто для каждого препарата есть конкретные показания. Например, полусинтетический пенициллин амоксициллин, появившийся 70 лет назад, до сих пор до сих пор во всех зарубежных и российских рекомендациях рассматривается как самый эффективный и безопасный антибиотик для лечения всех респираторных инфекций. Лечение пневмонии, отита, бронхита, синусита рекомендуют начинать с амоксициллина. Жизнь доказала, что он к тому же ещё и безопасный.