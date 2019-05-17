Микроавтобусы маршрута №103 продолжат ездить по бульвару Штефана чел Маре

0

Микроавтобусы маршрута №103 продолжат движение по бульвару Штефана чел Маре до завершения работ по прокладке сетей и асфальтированию улицы 31 августа.

Заместитель начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач сообщил, что работы проводятся на перекрёстке улиц Б. Бодони и Армянская, пишет ipn.md.

– Рейсовые микроавтобусы не могут пересекать улицу (31 августа) ради одного квартала, это неразумно ни для пассажиров, ни для водителей, – пояснил замначальника Управления транспорта.

Комментируя нарушения, совершаемые водителями микроавтобусов, которые останавливаются вне остановок, Лилиан Копач отметил, что администратора маршрута предупредили о необходимости следить за соблюдением правил.