Микроавтобусы №103 будут курсировать по бульвару Штефана чел Маре до конца марта

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Микроавтобусы №103 будут курсировать до конца текущего месяца по бульвару Штефан чел Маре. Это связано с работами по прокладке сетей, которые проходят на нескольких участках улицы 31 августа.

Глава пресс-службы примэрии муниципия Кишинёв Василий Кирилеску заявил, что микроавтобусы №103 первоначально планировалось направить по улице Букурешть, однако был выбран центральный бульвар, так как что по улице Букурешть движение более интенсивное и нет возможности для водителей свернуть налево, пишет ipn.md.

Стоит отметить, что дорожное движение по улице 31 августа в периметре улиц Б. Бодони и А. Пушкин, Измаильская и Л. Толстого, а также на участке И. Василенко и Чуфля приостановлено с 5 марта. Работы завершатся в конце этого месяца.

Напомним, что в ноябре 2014 года, в соответствии с регламентом муниципалитета, движение через центр Кишинева было запрещено для всех микроавтобусов.