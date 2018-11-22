Микроавтобус сбил 20-летнюю женщину возле автостанции Комрата

Пострадавшая жительница Конгаза была доставлена в районную больницу с ушибами.

По словам офицера пресс-службы Управления полиции Гагаузии Снежаны Тукан, в среду, 21 ноября, около 18:45 в Инспекторат полиции Комрат поступило телефонное сообщение о том, что по улице Ленина, на круговом движении возле автостанции произошло ДТП.

Полицией было установлено, что 32-летний житель Кишинёва, управляя автомобилем марки Ford Tranzit, совершил наезд на пешехода – 20-летнюю жительницу села Конгаз, пишет gagauzinfo.md. В результате аварии пострадавшая была доставлена в районную больницу Комрата.

Обстоятельства случившегося выясняются. По результатам проверки правоохранительными органами будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Всего за сутки в Гагаузии произошло четыре ДТП, в которых пострадал один человек.