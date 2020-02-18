Микроавтобус с молдавскими номерами попал в аварию в Румынии

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Три человека получили травмы после того, как пассажирский микроавтобус врезался в бетонный столб. Авария произошла накануне близ населённого пункта Чуча уезда Клуж.

Водитель грузовика из Польши резко повернул налево, не убедившись в безопасности манёвра. В результате произошло боковое столкновение с микроавтобусом с молдавскими номерами, за рулём которого был 25-летний мужчина.

Микроавтобус отбросило в сторону на бетонный столб. Удар был настолько сильным, что опора упала на землю, пишет unica.md со ссылкой на местную прессу.

В результате аварии несколько человек получили лёгкие травмы. Оба водителя транспортных средств в момент ДТП были трезвы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.