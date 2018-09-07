Микроавтобус с молдаванами попал в жуткое ДТП в Румынии (ФОТО)

Инцидент произошел в уезде Яссы. В результате ДТП 11 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.
Как пишет румынская пресса, авария произошла этим утром. Микроавтобус с пассажирами из Молдовы столкнулся со спецтехникой. В результате аварии пострадали 11 человек. На место происшествия прибыли “скорые” и полиция, а также вертолет SMURD.
По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Ясс, водитель микроавтобуса из Молдовы выехал на встречную полосу, где столкнулся со спецмашиной, зарегистрированной в Сучаве. Эту же версию озвучил и второй водитель, который получил множественные ранения.
11 пострадавших, 10 пассажиров микроавтобуса и водитель второго автотранспортного средства, в возрасте от 19 до 42 лет были доставлены в больницы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.