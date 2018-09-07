Микроавтобус с молдаванами попал в жуткое ДТП в Румынии (ФОТО)

Инцидент произошел в уезде Яссы. В результате ДТП 11 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Как пишет румынская пресса, авария произошла этим утром. Микроавтобус с пассажирами из Молдовы столкнулся со спецтехникой. В результате аварии пострадали 11 человек. На место происшествия прибыли “скорые” и полиция, а также вертолет SMURD.