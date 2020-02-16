Микроавтобус с гражданами Молдовы врезался в фуру в Венгрии: два человека погибли

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Два гражданина Молдовы погибли, ещё двое были доставлены в больницу в результате жуткого ДТП в Венгрии. Микроавтобус, в котором они находились, врезался в прицеп фуры.

Трагедия произошла 13 февраля на одной из автодорог Венгрии. Согласно полученным данным, в автобусе марки Mercedes Sprinter с литовскими номерными знаками находились 9 граждан Молдовы. Водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус врезался в прицеп фуры, передаёт deschide.md.

От полученных травм на месте скончались двое мужчин 53 и 25 лет. Ещё два пассажира, мужчины в возрасте 54 и 27 лет, были доставлены с различными травмами в ближайшую больницу.

Позже было установлено, что двое погибших были жителями Дондюшанского района. Они направлялись в Чехию на работу.