Микроавтобус с гражданами Молдовы столкнулся с фурой в Киеве: пострадали 5 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В микроавтобусе в момент аварии находилось 8 наших соотечественников. Все возвращались на родину из России.

Авария произошла в воскресенье, приблизительно в 07.40. Согласно полученным данным, микроавтобус врезался в фуру, которая стояла на обочине, передаёт protv.md. Удар был настолько сильным, что транспортное средство оказалось наполовину под грузовиком. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Александра Ройтмана, в результате ДТП пострадали 5 граждан РМ.

– Наше посольство в Киеве связалось с местными властями, а также с больницей, куда были госпитализированы эти граждане. Пять человек были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. По последней информации, два человека были выписаны, а трое остальных находятся пока в больнице, но их состояние стабильное и их жизнь находится вне опасности, – сообщил он.

Один из пассажиров рассказал, что потерпевшие получили различные травмы. Они были госпитализированы в две ближайшие больницы. Больше всего пострадал молодой человек, которому понадобится операция на челюсть. Пассажирам также было объявлено, что те, кто не пострадал в результате аварии, смогут доехать домой на другом микроавтобусе.

Точной информации о причине аварии пока не поступало, однако известно, что сам водитель сказал пассажирам, что его ослепила впереди едущая машина, в результате чего он потерял управление. Стоит отметить, что для того, чтобы вытащить из покорёженного микроавтобуса граждан Молдовы, понадобилась помощь спасателей.