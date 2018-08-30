Микроавтобус с гражданами Молдовы попал под поезд в Румынии (ФОТО)

Страшная авария произошла в ночь на 30 августа в населённом пункте Гара Рошиешть округа Васлуй в Румынии. В микроавтобус, в котором находились 8 пассажиров, врезался поезд.

Согласно предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса – граждане Молдовы, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Шестеро из пострадавших отказались от госпитализации, ещё двое были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным выводам, столкновение произошло из-за того, что гражданин Молдовы, который находился за рулём микроавтобуса, задремал, находясь на железнодорожных путях, пишет deschide.md. В этот момент в ТС врезался поезд Inter-Regio маршрута Яссы – Мангалия. Больше всего в аварии пострадал сам водитель микроавтобуса. По словам главы неотложной медицинской помощи больницы округа Васлуй Кармины Писеру, мужчина получил травму правой ноги.

Все обстоятельства аварии расследуют компетентные органы. ГИЧС контролирует дело и находится в непрерывной связи с властями округа Васлуй.