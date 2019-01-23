Микроавтобус с гражданами Молдовы перевернулся в Румынии: есть пострадавшие

0

Микроавтобус с болгарскими номерами, в котором находились шесть граждан Болгарии, Турции и Молдовы, перевернулся в ночь со вторника на среду на трассе DE581 в населенном пункте Крецешть уезда Васлуй.

Водитель потерял управление на заснеженной трассе. В результате инцидента четверо пассажиров были доставлены в больницу – двое с травмами, еще двое – с ушибами. Все они были в сознании, их состояние оценивается как стабильное, пишут румынские СМИ.

Обстоятельства инцидента выясняет полиция.