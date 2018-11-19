Микроавтобус рейса Кагул-Кишинёв перевернулся в Хынчештах: 4 человека госпитализированы (ФОТО)

Четыре человека были доставлены в больницу после того, как микроавтобус, в котором они находились, угодил в кювет. Авария произошла сегодня утром, приблизительно в 08.00, на трассе Леова – Хынчешты.

Согласно предварительным данным, 31-летний водитель транспортного средства не учёл погодных условий и потерял контроль над рулевым колесом, в результате чего микроавтобус вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Четверо пассажиров были доставлены в районную больницу Хынчешт с травмами различной степени тяжести, пишет deschide.md.

Согласно данным Национального инспектората патрулирования, за последние 24 часа на национальных дорогах произошло 4 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. На данный момент на всей территории страны дежурят 53 мобильных экипажа НИП и 110 патрульных.

НИП также предупреждает, что на всей территории страны снегопад. Заблокированных трасс на данный момент нет, но транспорт передвигается с трудностями.