Микроавтобус, перевозивший пассажиров из Кишинева в Италию, попал в ДТП (ФОТО)

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Пассажирский микроавтобус, зарегистрированный в Республике Молдова, попал в ДТП минувшим вечером. Инцидент произошел на въезде в Клуж-Напоку.

Известно, что в салоне микроавтобуса находились 8 пассажиров из Кишинева, которые ехали в Италию. Съезжая с кругового перекрестка, водитель не справился с управлением, пишет jurnal.md.

В результате инцидента пассажирке микроавтобуса понадобилась помощь врачей. У нее констатировали легкие травмы. До пункта назначения наших сограждан довез другой микроавтобус.