Микроавтобус перевернулся при въезде в Комрат (ФОТО)

Микроавтобус перевернулся при въезде в Комрат (ФОТО)

На въезде в Комрат перевернулся микроавтобус. Инцидент произошёл этим утром на северной окраине гагаузской столицы, вблизи железнодорожного переезда.

Водитель грузового микроавтобуса по невыясненным пока причинам потерял управление, пишет gagauzinfo.md. В результате автомобиль съехал с дороги и вылетел в кювет.

Машина перевернулась, а водитель был госпитализирован в районную больницу Комрата. У пострадавшего многочисленные переломы, а также черепно-мозговая травма.

Полиции предстоит установить обстоятельства случившегося.

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