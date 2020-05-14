Микроавтобус перевернулся под Бендерами: трое пассажиров попали в больницу

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Авария произошла под Бендерами, в селе Протягайловка. На перекрёстке перевернулся микроавтобус Mercedes.

На спуске у машины отказала тормозная система, пишет пресс-служба Приднестровья. В автомобиле находилось трое пассажиров. “Скорая” доставила их в больницу.

Согласно предварительной информации, серьезных травм у пациентов нет. Водитель не пострадал. У микроавтобуса – механические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, ведётся разбирательство.

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