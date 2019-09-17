Микроавтобус насмерть сбил пенсионера в Кишинёве

Микроавтобус насмерть сбил пенсионера в Кишинёве

Мужчина скончался в больнице после того, как его сбил микроавтобус. ДТП произошло сегодня ранним утром на улице Г. Уреке в столичном секторе Рышкановка.

По данным полиции, в результате аварии погиб 70-летний мужчина. Его сбил микроавтобус марки Volkswagen. В тот момент пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу, передаёт deschide.md.

Пострадавший был госпитализирован в Институт скорой помощи, однако врачам не удалось его спасти. Пожилой мужчина скончался вскоре после госпитализации.

Столичная полиция начала расследование. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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