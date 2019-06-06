Микроавтобус №132 и автобус №10 на два месяца изменят свои маршруты

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Примэрия муниципия Кишинев информирует, что в период с 10 июня по 10 августа будет приостановлено дорожное движение по улице Дойна на отрезке между улицами Соколень и Молдовицэ. Решение принято в связи с проведением работ по ремонту тепловой трассы по адресу Дойна, 98.

В связи с этим маршруты движения микроавтобуса №132 и автобуса №10 изменятся следующим образом:

Туда – от бульвара Ренаштерий Национале по улицам Каля Орхеюлуй, Чевкарь, Соколень, Дойна и далее по установленным маршрутам; Обратно – по этим же маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.