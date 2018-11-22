Михалко: Европейский союз официально приостановит макрофинансовую помощь для Молдовы

В настоящее время программа общей стоимостью 100 миллионов евро просто заморожена, но из-за антидемократических действий властей и стагнации реформ во многих областях макрофинансовая помощь будет официально приостановлена до тех пор, пока Молдова не достигнет конкретных достижений для улучшения положения дел. Об этом заявил глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

По его словам, ЕС ожидает реформ в юстиции, результатов в борьбе с коррупцией на высоком уровне, включая наказание виновных в банковской краже в 2014 года и возвращение украденного миллиарда, корректного проведения парламентских выборов.

– Мы хотим, чтобы выборы были честными и открытыми. Это касается и проведения предвыборных кампаний, и организации выборов, и подсчета результатов, когда речь пойдет об уважении выбора граждан, – подчеркнул Петер Михалко, выразив надежду на то, что выбор людей не будут ограничивать выдуманными предлогами, а политические силы воздержатся от использования административного ресурса и обеспечат демократический и открытый процесс. Кроме того, Молдова должна обеспечить независимость СМИ и гражданского общества, пишет ru.interlic.md.

Петер Михалко отметил, что ЕС также ждет, что власти займутся возвращением денег, украденных из трех молдавских банков. При этом, как подчеркнул глава делегации ЕС в Молдове, виновных в краже должны привлечь к ответственности. По словам дипломата, пока Евросоюз не увидел прогресса и в борьбе с коррупцией на высоком уровне.

Петер Михалко также сказал, что в ЕС ждут, что власти Молдовы выполнят свои обязательства, которые касаются соблюдения норм демократии и правового государства. Он заверил, что, несмотря ни на что, ЕС продолжит финансировать программы, которые направлены на помощь обычным людям. Это касается развития инфраструктуры, программ для гражданского общества, независимых СМИ, а также малого и среднего бизнеса.

Напомним, что Республика Молдова должна была получить от ЕС макрофинансовую помощь в сумме 100 млн. евро, но помощь была заблокирована