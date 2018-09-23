Михай Катранюк и Михаил Пачу выдвинуты кандидатами ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

23 сентября Партия социалистов Республики Молдова провела митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей в Оргееве. В митинге приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты Парламента, примары и советники, а также жители населенных пунктов Оргеевского, Каларашского, Резинского, Криулянского и Дубоссарского районов, которые входят в два округа: Оргеевский и Иванча.

Участники митинга отметили резкое ухудшение социально-экономической и политической ситуации в Республике Молдова, которое вызвано грабительской политикой так называемых «проевропейских» властей. Особенно остро это чувствуют в регионах страны, где продолжают закрываться предприятия, разрушается сельское хозяйство, «оптимизируются» детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Участники митинга выразили свою полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону и Партии социалистов РМ. На митинге Михай Катранюк был выдвинут в качестве кандидата по Оргеевскому одномандатному округу, а Михаил Пачу – по одномандатному округу Иванча – для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.