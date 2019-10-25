Михаил Мунтян: Мы живем в политике и мусоре. Пришла пора возродить цветущий Кишинёв! (ВИДЕО)

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Кишинёв с каждым днём деградирует всё больше. Столица Молдовы сегодня – уже не тот белый город, каким она была когда-то: исторические памятники национального значения рушатся на глазах, большинство дорог и тротуаров пришли в негодность. Нынешнее состояние Кишинёва до глубины души ранит тех артистов, которые еще не так давно воспевали цветущую столицу. Съёмочная группа телеканала Accent TV вместе с народным артистом Молдовы Михаилом Мунтяном посетила те места, которые когда-то приводили оперного певца в восторг, а сегодня вызывают у него печаль и разочарование.

Прогулка началась из самого сердца столицы. Михаил Мунтян с ностальгией вспомнил обаяние Кишинёва 60-летней давности и редкой красоты здания, которыми когда-то любовалась вся страна.

Кишинёв 60 лет назад был очень чистым, уютным, тёплым городом. Когда начинался листопад или снегопад, улицы сразу же очищались. Последние десять лет мы живём в политике и мусоре. Когда-то это было очень красивое здание (муниципальная библиотека им. Б. П. Хашдеу – прим. ред.). Его всегда ремонтировали, хорошо обустраивали. Мы видим здания, которые сыпятся и представляют опасность даже для пешеходов. Это позор для города, полный ужас и катастрофа. Городской особняк Назарова – это здание-“конфетка”, оно было очень красивым. Мне нравилось заходить и проходить возле него. Как можно было пройти мимо, когда видел такую красоту?

Оперный певец также не обошёл вниманием кишинёвские тротуары, который стали большой проблемой для горожан.

Нужно установить бордюры, так как их отсутствие разрушает тротуар. Для пожилых людей — очень неудобно. Ежедневно, вот уже более 30 лет, я хожу в Музыкальную академию. Такое впечатление, что это улица послевоенных лет, пережившая бомбардировку. И это в самом центре центра города. К нам приезжали итальянские гости – они не верили своим глазам, что такое возможно. Все улицы ночью погружаются в тьму-тьмущую, лишь изредка видны какие-то огоньки.

Михаил Мунтян уверен: возродить некогда цветущий Кишинёв — можно, и это зависит от каждого из нас.

20 октября, на мой взгляд, слишком мало людей проголосовало. Во втором туре выборов я прошу всех горожан выйти к избирательным урнам. Пора выбрать настоящего примара, с которого мы могли бы спросить, потребовать сделать всё то, о чем я говорил.