Михаил Гусман: Президент Игорь Додон – человек, который сделал себя сам (ВИДЕО)

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Сегодня на телеканале Россия-24 вышло интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона. С главой государства побеседовал известный российский журналист-международник, первый заместитель генерального директора государственного информационного агентства ТАСС, телеведущий Михаил Гусман. В эксклюзивном интервью телеканалу ACCENT TV мэтр российской журналистики рассказал о закулисье его общения с молдавским президентом.

В активе заслуженного журналиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации, первого заместителя генерального директора агентства ТАСС Михаила Гусмана – более 400 интервью с главами государств и правительств. Именно он был первым российским журналистом, взявшим интервью у президента США Барака Обамы.

Телевизионной аудитории Михаил Гусман знаком как автор и ведущий уникальной на российском телевидении передачи “Формула власти”. Этот авторский проект выходит в эфир почти 20 лет. Героями “Формулы власти” за прошедшие два десятилетия становились президенты, канцлеры, монархи, руководители международных организаций и религиозные лидеры. 2020 год, как подчеркивал сам Михаил Гусман, является особым для всех нас – это год 75-летия Великой Победы. Поэтому основными героями его авторского проекта в этом году стали лидеры стран антигитлеровской коалиции и стран, которые внесли наибольший вклад в общую Победу. Один из них – Президент Республики Молдова Игорь Додон.

– Я с Игорем Николаевичем имел честь уже беседовать неоднократно. Уже вскоре после его избрания президентом, хочу подчеркнуть, что это было всенародное избрание, мы встречались с ним и в Кишинёве и в Москве. Так что это не первая моя встреча с ним как с президентом и не первое интервью, – рассказал Гусман.

Российский журналист с радостью поделился мнением о своем собеседнике.

– Первое – Игорь Николаевич внимателен к интересам журналистов, к интересам прессы, он открыт, откровенен, готов отвечать на любые вопросы. Иногда они могут быть неприятными, иногда вполне приемлемые. Но это участь любого президента, и в этом смысле президент Молдовы открыт для прессы и это очень важно. С другой стороны наши частые встречи ещё объясняются тем, что мне как журналисту, как человеку, который взял интервью более чем у 400 глав государств и правительств, личность Игоря Додона очень интересна. Потому что он что называется self made man – сам себя сделал. Он из простой семьи, вырос до президента своей страны, и я не зря это подчеркнул, на всенародных выборах, – отметил Михаил Гусман.

Основной темой нынешней беседы стала Победа всего советского народа в Великой Отечественной войне. Затронули собеседники и ряд других вопросов, например, состояние молдавско-российских отношений.

– То, что президент не только в моем интервью, но и всегда провозглашает многовекторность внешнеполитического развития Молдовы – это вполне разумно. Молдова находится в очень специфическом геополитическом положении. Соседи самые разные вокруг Молдовы, с разными политическими системами, с разными политическими ориентирами. При этом Игорь Николаевич всегда, и он это подчеркивал неоднократно, выступает за полноценное и плотное сотрудничество с Россией, прекрасно понимая, что это взаимовыгодное сотрудничество. Это реалистический и прагматический подход, потому что Россия исторически готова оказать Молдове, как крупное государство, Молдове как небольшому государству всестороннюю поддержку. Да, взаимовыгодную, да, взаимополезную, но при этом достаточно большую поддержку, – отметил журналист.