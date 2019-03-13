Миф в 10 тысяч шагов

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Cколько километров надо проходить за день?

Шагомер, наверное, самый модный гаджет нашего времени. И уж точно он есть у всех приверженцев здорового образа жизни.

Какое ни с чем не сравнимое удовольствие получают обладатели этого устройства, когда слышат заветный зуммер, возвещающий о последнем из положенных в сутки 10 тыс. шагов! Пешие прогулки затмили столь модный ранее бег трусцой, или, выражаясь по-современному, джогинг. На второй план отошла даже скандинавская ходьба, и уж совсем ни в какое сравнение не идут велосипед, лыжи, плавание. Отчего же обычный прогулочный шаг стал столь популярен?

– Ходить пешком умеет каждый, – говорит фитнес-тренер-инструктор Ксения Бондарь. – Для этого не нужно никакого специального оборудования, инвентаря и даже спортивной одежды и обуви – гулять можно и в обычной. Нужен только шагомер, который сейчас выпускают в самых разных видах и модификациях.

Всё так. Но как подтвердит вам любой спортивный врач, никакой научной базы под формулой здоровья «10 тыс. шагов в сутки» по­просту… нет!

Размазывать нагрузку нельзя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), проанализировав данные разных исследований, выпустила рекомендации: пользу здоровью приносят ежедневные 20-минутные нагрузки средней интенсивности. К таковым, согласно современному пониманию, врачи относят неторопливую ходьбу, быстрый шаг, а также бег. Но при этом, по мнению ВОЗ, нагрузка не должна размазываться, то есть должна длиться без перерыва все эти 20 минут. Иначе, дескать, тренировка сердечной мышцы не будет иметь достаточного эффекта. То есть 4 раза в день по 5 минут (дойти от дома до автобуса, потом от автобуса до офиса и таким же путём обратно) – это вовсе не то же самое, что ходить 20 минут подряд.

Но как же тогда быть с количеством шагов? Сами понимаете, за 20 минут пройти 10 тыс. шагов – даже в очень быстром темпе – невозможно. Откуда же взялись эти пресловутые тысячи? По некоторым сведениям, заветная круглая цифра была введена в обиход во время Олимпиады-64, которая проходила в Японии. В честь этого спортивного мероприятия одна из японских корпораций выпустила шагомер «Манпо-Кей», что в переводе как раз и обозначало замер 10 тыс. шагов. То есть получается, что эти самые чудотворные цифры оказываются на поверку… рекламным ходом?

Сердцу не прикажешь

В конце 1960-х в Японии провели исследования здоровья населения, в ходе которых подтвердили полезные свойства 10 тыс. шагов для жителей страны. Но можно ли этот вывод распространить на всё человечество? «Антропометрические данные японца существенно меньше, чем у европейцев, поэтому соотнести их – всё равно что исследовать пони, а делать выводы для лошади», – считает спортивный врач Сергей Васин. Что касается нас, то никаких специальных исследований на эту тему, а значит, и точных рекомендаций в здравоохранении ЕС, США или России до сих пор сделано не было. Правда, например, по мнению некоторых французских исследователей, ежедневная норма для среднего европейца может составлять от 5 до 6 тыс. шагов. То есть для нас японская норма может быть снижена чуть ли не вдвое.

Именно такая активность является нормой и, по данным специалистов из ЕС, на ­30–40% снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже онкозаболеваний.

Однако в споре об оптимальном количестве шагов важно не забывать о том, что при любом раскладе лучше превысить ежедневную норму движений, чем недовыполнить её. «Сжигать углеводы мы начинаем лишь через 20 минут после начала физической активности, – говорит диетолог Альбина Васильева. – Только потом организм принимается за «лишние» жиры и одновременно высвобождает защитные вещества».

Но если вы перегружены повседневными заботами и пока не можете выделить на непрерывную прогулку даже 20 минут, то не стоит отмахиваться от возможности набрать двигательную норму по частям. Это, конечно, гораздо менее эффективно, но точно небесполезно.

– Тренировка сердечной мышцы начинается буквально с первой секунды начала движения, – уверяет кардиолог Сергей Мясин. – Конечно, правильная кардионагрузка – это размеренные, не слишком форсированные монотонные движения: спокойная ходьба, плавание, гребля. Но и короткие убыстрения тоже вовсе не бесполезны. Максимально вредно только одно – полное отсутствие движения.

КСТАТИ

ВОЗ рекомендует: необходимый минимум движений, позволяющий сохранять здоровой сердечную мышцу и сосуды взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет, — это:

3 150 минут нагрузки средней интенсивности в неделю (21,5 мин. в день), или

3 75 минут интенсивной нагрузки в неделю (10 мин. в день), или

3 сочетание двух вышеперечисленных видов нагрузки.

СПРАВКА

ХОДЬБА ПЕШКОМ

Пешая прогулка всегда лучше короткой поездки в общественном транспорте (1–2 остановки), использование общественного транспорта всегда предпочтительнее поездки на личном автомобиле, а подниматься по лестнице в любом случае лучше, чем ехать на лифте. И если это доставляет вам моральное удовлетворение, то ни в коем случае не отказывайтесь от шагомера. Просто не зацикливайтесь на количестве шагов. Сегодня прошли меньше, завтра больше — не это важно. Важно встать с дивана или выйти из машины, чтобы пройтись пешком!

Подготовила Юлия Тутина