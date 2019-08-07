МИДЕИ выступило с уточнениями насчёт использования молдавских дипломатических паспортов

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В связи с появлением в публичном пространстве информации о ненадлежащем использовании молдавских дипломатических паспортов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции выступило с уточнениями.

Как пишет moldpres.md, после парламентских выборов от 24 февраля 2019 года Министерство запросило у Парламента Республики Молдова, Госканцелярии и Аппарата президента возврат дипломатических и служебных паспортов бенефициарами, потерявшими право владеть ими в соответствии с законодательством. В целях недопущения незаконного использования спецдокументов, МИДЕИ передал Министерству внутренних дел список лиц, чьи документы были признаны недействительными. Они будут включены в информационную систему и доступные базы данных, а также распространены по каналам связи, доступным компетентным органам иностранных государств, членам Интерпола, Европола и т. д.

В этой связи Министерство иностранных дел и европейской интеграции обращает внимание бывших бенефициаров, что в случае представления указанных удостоверений личности на пунктах пересечения границы, соответствующие документы будут изъяты.