МИДЕИ выступило с предупреждением о поездках в Китай

МИДЕИ выступило с предупреждением о поездках в Китай

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова рекомендует гражданам страны отложить поездки в провинцию Хубэй Китайской Народной Республики в связи со вспышкой вирусной пневмонии (коронавируса).

В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса. Число жертв увеличилось до 17 человек, а более 570 человек инфицированы вирусом, передаёт moldpres.md.

Риск распространения вируса крайне высок.

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