МИДЕИ выступило с предупреждением для граждан Молдовы, которые выезжают в охваченные коронавирусом регионы

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции обращает внимание граждан Республики Молдова, которые выезжают в регионы, охваченные распространением инфекции COVID-19, что некоторые государства применяют вынужденные ограничительные меры. Это проявляется в запрете на въезд в и на выезд из определённых районов, закрытии пунктов пересечения границы или установлении обязательного карантинного периода.

Данная ситуация, пишет moldpres.md, может привести к блокированию граждан и к превышению допустимого 90-дневного срока нахождения в некоторых странах, что влечёт административную ответственность. Во избежание нарушения режима пребывания в других государствах в МИДЕИ призывают граждан Молдовы избегать поездок в районы, охваченные COVID-19. В случае, если это невозможно, следует получить информацию о мерах, принимаемых властями некоторых стран для ограничения распространения инфекции.

При возникновении трудностей за границей гражданам Республики Молдова рекомендуется обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения по экстренных номерам телефонов, опубликованным на официальных страницах ведомств.