МИДЕИ: В крушении поезда в Испании граждане Молдовы не пострадали (ВИДЕО)

Молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции отреагировало на крушение поезда, произошедшее в Испании.

Инцидент случился в пятницу, 22 декабря, на станции испанского города Алькала-де-Энарес в 40 километрах от Мадрида. Там пригородный поезд врезался в металлическое заграждение в конце пути. По предварительным данным, у состава могли отказать тормоза.

В результате железнодорожной аварии около 40 человек пострадали, из них четверо госпитализированы с серьезными травмами.

За дополнительной информацией можно обратиться по следующим телефонам:

– посольство Молдовы в Испании: +34 664 598 545.