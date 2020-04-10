МИДЕИ утвердило ещё 3 чартерных рейса для граждан Молдовы

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает о чартерных рейсах для граждан Молдовы на 10-12 апреля: из Мадрида, Москвы и Брюсселя.

Как уточнили в МИДЕИ, сегодня в 15:00 вылетит чартерный самолет с гражданами Молдовы из Мадрида. Цена билета – 212 евро.

Из России молдавские граждане вернутся 11 апреля. Вылет чартерного самолёта состоится из аэропорта “Внуково” в 15:40. Цена билета – 100 евро.

А 12 апреля граждане Молдовы смогут вернуться домой из Бельгии. Вылет из Брюсселя назначен на 14:00, цена билета – 162 евро.

В соответствии с процедурой, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, билеты на указанные рейсы будут продаваться гражданам Республики Молдова, которые зарегистрировались в списках ожидания дипломатических представительств и консульских учреждений. Приоритет для включения в списки пассажиров, пишет moldpres.md, будет отдаваться гражданам следующих категорий: детям, студентам, лицам, проходящим лечение, гражданам, находящимся в трудной ситуации.

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