МИДЕИ прояснило ситуацию относительно молдавских граждан, находящихся в местах распространения коронавируса

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В результате появившейся в СМИ информации об отказе авиакомпании, выполняющей чартерный рейс по маршруту Сиань (Китай) – Екатеринбург (Российская Федерация) принять на борт граждан Республики Молдова, Министерство иностранных дел и европейской интеграции выступило с некоторыми уточнениями.

В посольства Республики Молдова в Пекине и в Москве не поступало звонков от наших граждан по данному вопросу. В то же время, наши дипломатические миссии связались с авиакомпанией-оператором, а также с посольством Российской Федерации в Пекине, сообщившими, что решение о принятии кого-либо на борт самолёта принимает авиакомпания, и она следовала решению российского правительства от 01.02.2020 об ограничении полётов между РФ и Китаем. В результате решения правительства Российской Федерации, на чартерные рейсы из КНР будут приниматься только граждане Российской Федерации. Решение властей объясняется желанием ограничить распространение нового коронавируса. Несколько российских компаний, выполнявших рейсы между Российской Федерацией и Китаем, приостановили авиарейсы, одной компании разрешили перелёты между Москвой, аэропорт “Шереметьево”, и китайскими городами, – говорится в сообщении МИДЕИ.

Гражданин Молдовы, намеревавшийся отправиться на самолёте из Шанхая в Российскую Федерацию, был уведомлён авиакомпанией об отмене рейса, на который у него был билет, и посольство Республики Молдова рекомендовало ему совершить полёт с пересадкой. В результате гражданин приобрёл билет на рейс из Шанхая в Сеул (Южная Корея), откуда продолжит путь в Россию, пишет moldpres.md.

В то же время, относительно вероятных молдавских граждан, выявленных на борту круизного судна “Diamond Princess”, в МИДЕИ сообщили, что 5 февраля японские власти объявили о 14-дневном карантине для членов экипажа и пассажиров указанного морского судна. Двое из пассажиров, находящихся на борту судна, являются гражданами Республики Молдова. Молдавские граждане проинформировали дипломатическую миссию о том, что сотрудничают с японскими властями и проводят ежедневные медицинские тесты. На данный момент у них нет симптомов вируса, общее состояние здоровья хорошее.