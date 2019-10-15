МИДЕИ предупреждает граждан о повышенных мерах безопасности в Барселоне

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова информирует граждан, находящихся или собирающихся отправиться в Барселону, о возможных массовых протестах, которые могут привести к перебоям в воздушном, автомобильном и железнодорожном сообщении.

МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы избегать мест проведения манифестаций и заранее узнавать о возможных перебоях в дорожном движении в регионе по ссылке: infocar.dgt.es/etraffic/. Дополнительную информацию, пишет moldpres.md, можно найти на официальных сайтах железнодорожных и авиакомпаний, а также по ссылке: aena.es/en/passengers/passengers.html.

Граждане Республики Молдова могут обратиться за консульской помощью по номеру телефона посольства РМ в Мадриде: +34 91 828 79 89, а в случае экстренных ситуаций – звонить по номеру +34 664 598 545.