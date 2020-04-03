МИДЕИ представило список чартерных рейсов, утверждённых комиссией по ЧС

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В ближайшие две недели будет организовано не менее 14 чартерных авиарейсов для возвращения заблокированных за границей граждан Республики Молдова. Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что с 15 марта по 2 апреля на родину вернулись более 4800 молдавских граждан. Он уточнил, что в следующий период также будет предпринята попытка возвращения наших граждан из более отдаленных мест, передаёт moldpres.md.

Так, решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям вчера был утвержден график авиаперелетов на две недели для возвращения граждан Республики Молдова. Так, с 6 по 12 апреля будут выполнены рейсы из Франкфурта, Лиссабона, Мадрида, Брюсселя, Варшавы, Дублина, Лондона. С 13 по 19 апреля будут организованы рейсы из Амстердама, Венеции, Парижа, Берлина, Рима, Лондона, Праги.

– Билеты на указанные рейсы могут приобрести только граждане Молдовы, которые зарегистрировались в списках ожидания дипломатических представительств и консульских учреждений, заполнив специальные анкеты, начиная с 29 марта. Приоритет для включения в списки пассажиров будет отдаваться следующим категориям: студентам, гражданам, проходящим курс лечения, гражданам в затруднительном положении, – пояснил Олег Цуля.

Министр уточнил, что с гражданами, которые будут допущены на рейс, свяжутся лично, чтобы подробнее сообщить о том, как приобрести билеты на самолет.

В то же время министр иностранных дел предупредил молдавских граждан за рубежом быть бдительными при покупке билетов на другие рейсы и призвал их в первую очередь информироваться на официальных сайтах Органа гражданской авиации (www.caa.md), правительства (www.gov.md), посольства или консульства Республики Молдова в соответствующей стране.

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