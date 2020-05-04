МИДЕИ представило расписание чартеров для молдавских граждан до 17 мая (СПИСОК)

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает о чартерных рейсах для граждан Молдовы на 4-17 мая: из Франции, Великобритании, Италии и России.

Как уточнили в МИДЕИ, пишет ziarulnational.md, на родину смогут вернуться 1 670 граждан Молдовы.

Молдавских граждан за рубежом просят быть бдительными при покупке билетов и, в первую очередь, информироваться на официальных сайтах Органа гражданской авиации (www.caa.md), правительства (www.gov.md), посольства или консульства Республики Молдова в соответствующей стране.

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