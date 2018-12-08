МИДЕИ обратилось к гражданам Молдовы, собирающимся в Турцию

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы информирует граждан РМ, которые находятся, пересекают или хотят отправиться в Республику Турция, о том, что власти этой страны готовят перенос рейсов из Аэропорта Стамбула “Ататюрк” в “Новый аэропорт Стамбула”.

Перенос рейсов начнется 30 декабря в 00.00 и завершится в 21.00 31 декабря. За этим этапом последует окончательное закрытие аэропорта “Ататюрк”.

В данной связи МИДЕИ РМ рекомендует гражданам Молдовы, которые находятся, пересекают или планируют посетить Республику Турция, внимательно проверять аэропорт вылета/назначения/транзита и расписание рейсов. В случае экстренных ситуаций граждане могут позвонить по номеру Консульства РМ в Стамбуле: : (+90212) 251 72 64 и на почту: istanbul@mfa.gov.md, или в колл-центр МИДЕИ: +373 22 788722.