МИДЕИ: молдаване на борту японского лайнера не заражены коронавирусом

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Двое граждан Молдовы, которые работают на круизном лайнере в Японии, где был объявлен карантин из-за коронавируса, не инфицированы и чувствуют себя хорошо. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.

По словам министра, молдаване входят в состав экипажа круизного лайнера и не могут покинуть свой пост без разрешения капитана, пишет moldpres.md.

5 февраля японские власти объявили на круизном лайнере карантин после того, как у некоторых пассажиров был обнаружен коронавирус.