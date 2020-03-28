МИДЕИ: экстренные чартерные рейсы доступны для находящихся за рубежом граждан Молдовы

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщает об организации экстренных чартерных рейсов для возвращения из-за рубежа молдавских граждан, находящихся в трудной ситуации.

В соответствии с распоряжением Комиссии по ЧС, МИДЕИ будет координировать процесс возвращения граждан Молдовы чартерными авиарейсами. С этой целью дипломатические и консульские представительства будут обновлять информацию о людях, находящихся в трудной ситуации, отдавая приоритет детям, студентам, лицам, проходящим лечение, и другим категориям незащищённых сограждан.

С сегодняшнего дня, пишет moldpres.md, заинтересованные лица смогут зарегистрироваться онлайн на веб-страницах и страницах дипломатических и консульских представительств (mfa.gov.md/sites/default/files/tabel.pdf). Билеты на такие чартерные рейсы можно приобрести непосредственно у операторов после утверждения рейса Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Обновлённую информацию о разрешённых чартерных рейсах можно найти на официальном сайте Органа гражданской авиации РМ: caa.md/rom/news/ и на странице ведомства в Facebook.

По прибытии в Кишинёв пассажиры пройдут процедуру медицинского обследования и должны находиться в течение 14 дней на самоизоляции.