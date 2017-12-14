МИДЕИ: Граждане Молдовы в аварии в Румынии не пострадали

В ведомстве прокомментировали ДТП с участием молдавского автобуса.

Так, согласно информации МИДЕИ из дипломатических источников, граждане нашей страны, находившиеся в автобусе, травм не получили.

Ведомство предпринимает все возможное для выяснения обстоятельств ДТП с позиции защиты прав и интересов граждан Молдовы, задействованных в инциденте.

За дополнительной информацией можно обратиться по следующим телефонам:

– информационный центр МИДЕИ: 0 800 909 90;

– посольство Молдовы в Бухаресте: + 40787898050.

Напомним, автобус из Молдовы с 19 пассажирами на борту попал в ДТП в Румынии в уезде Бистрица-Нэсэуд минувшим вечером.