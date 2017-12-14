МИДЕИ: Граждане Молдовы в аварии в Румынии не пострадали

В ведомстве прокомментировали ДТП с участием молдавского автобуса.
Так, согласно информации МИДЕИ из дипломатических источников, граждане нашей страны, находившиеся в автобусе, травм не получили.
Ведомство предпринимает все возможное для выяснения обстоятельств ДТП с позиции защиты прав и интересов граждан Молдовы, задействованных в инциденте.
За дополнительной информацией можно обратиться по следующим телефонам:
– информационный центр МИДЕИ: 0 800 909 90;
– посольство Молдовы в Бухаресте: + 40787898050.
Напомним, автобус из Молдовы с 19 пассажирами на борту попал в ДТП в Румынии в уезде Бистрица-Нэсэуд минувшим вечером.
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