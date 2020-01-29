МИДЕИ: граждан Молдовы нет среди инфицированных коронавирусом в Китае

МИДЕИ: граждан Молдовы нет среди инфицированных коронавирусом в Китае

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова (МИДЕИ) посредством Посольства Республики Молдова в Пекине следит за ходом событий в связи с началом эпидемии коронавируса нового типа в Китайской Народной Республике.

Согласно данным на 28 января, среди инфицированных новым вирусом на территории Китая нет граждан Молдовы. По данным МИДЕИ, в настоящее время в Китае находятся около трехсот наших соотечественников. 134 из них учатся в этой стране, 115 – постоянно проживают на территории КНР, а остальные временно там находятся, передаёт moldpres.md.

Согласно последней информации, 28 января число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV достигло 4 474 человек, а количество жертв достигло 106.

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