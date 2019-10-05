МИД выступило с уточнениями насчёт информации о жертвах рабства в Испании

МИД выступило с уточнениями насчёт информации о жертвах рабства в Испании

В Министерстве иностранных дел выступили с уточнениями по поводу граждан Молдовы и Румынии, ставших жертвами трудового рабства в Испании. Согласно информации, предоставленной Испанской гражданской гвардией посольству Республики Молдова, инцидент произошёл в феврале этого года.

Было установлено, что только 10 человек из 600 жертв являлись гражданами Молдовы, передаёт tv8.md. В Центре международного полицейского сотрудничества при Министерстве внутренних дел Республики Молдова подтвердили, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md