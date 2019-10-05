МИД выступило с уточнениями насчёт информации о жертвах рабства в Испании

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В Министерстве иностранных дел выступили с уточнениями по поводу граждан Молдовы и Румынии, ставших жертвами трудового рабства в Испании. Согласно информации, предоставленной Испанской гражданской гвардией посольству Республики Молдова, инцидент произошёл в феврале этого года.

Было установлено, что только 10 человек из 600 жертв являлись гражданами Молдовы, передаёт tv8.md. В Центре международного полицейского сотрудничества при Министерстве внутренних дел Республики Молдова подтвердили, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела.