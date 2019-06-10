МИД России: В Москве приветствуют формирование правящей коалиции и правительства в Молдове

МИД России: В Москве приветствуют формирование правящей коалиции и правительства в Молдове

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало заявление в связи с событиями в Республике Молдова. 

– В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Рассчитываем на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны. Единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдавии является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами, – говорится в тексте послания.

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