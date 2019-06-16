МИД РФ: В Москве готовы к российско-молдавскому взаимодействию в различных областях

МИД РФ: В Москве готовы к российско-молдавскому взаимодействию в различных областях

Департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием в связи с событиями в Республике Молдова. 

Публикуем его текст без сокращений.

Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдове. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями – решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны.

Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы.

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