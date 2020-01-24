Международный аэропорт Кишинёва обслужил почти 3 млн пассажиров в 2019 году

Международный аэропорт Кишинёва обслужил почти 3 млн пассажиров в 2019 году

Около 3 млн пассажиров обслужил Международный аэропорт Кишинёва в 2019 году. Это число больше, чем всё население Республики Молдова. Согласно статистическим данным, спрос на авиаперелёты вырос по сравнению с прошлым годом, когда аэропорт обслужил на 167 тысяч пассажиров меньше.

По сравнению с 2017 годом разница ещё более ощутимая. Тогда было зарегистрировано 2 млн 735 тысяч пассажиров. Причинами роста спроса на авиаперелёты стали: расширение воздушных направлений и улучшение комфорта в аэропорту. По мнению граждан Молдовы, самолёт – это самый быстрый и безопасный вид транспорта, передаёт publika.md.

В настоящее время через Международный аэропорт Кишинёва 19 авиакомпаний осуществляют регулярные и чартерные рейсы в 40 направлениях всего мира. В прошлом году было запущено семь новых рейсов: в Донкастер, Дортмунд, Мемминген, Прагу, Фридрихсхафен, Лондон и Ниццу.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md