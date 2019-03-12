Международная неделя финансового образования: НБМ проведёт День открытых дверей

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Национальный банк приглашает всех желающих посетить мероприятия по финансовому образованию и специализированные выставки. С 25 по 29 марта НБМ открывает двери для посетителей в контексте Международной недели финансового образования.

Пришедшие смогут увидеть настоящий золотой слиток и узнать больше об элементах безопасности молдавского лея, пишет ipn.md. Они также смогут посетить выставочный зал, в котором хранится коллекция памятных и юбилейных монет из золота и серебра, выпущенных Национальным банком Молдовы, а также другими банками, подаренными НБМ.

Продолжительность одного посещения составит 45 минут. Мероприятия пройдут в 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00.

Заинтересованные лица должны зарегистрироваться до 12.00 22 марта по электронному адресу educatie.financiara@bnm.md или через личное сообщение на странице НБМ в Facebook. Доступ в банк будет возможен согласно списку, при предъявлении удостоверения личности сопровождающего группы.