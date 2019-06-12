Международная комиссия юристов выразила недоумение скоростью принятых молдавским КС решений

Международная комиссия юристов выразила недоумение скоростью принятых молдавским КС решений

Международная комиссия юристов, со штаб-квартирой в Женеве, а также представительствами в Брюсселе и многих других городах и странах мира, выразила свою обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в Молдове. 

Особое недоумение у органа вызывают решения Конституционного суда Молдовы, а именно скорость их принятия, а также тот факт, что они были вынесены в тот день, который был определен как завершающий мандат парламента. По мнению комиссии, это в очередной раз указывает на существующие недостатки в независимости судебной системы нашей страны. В то же время юристы приветствуют призыв Генерального секретаря Совета Европы к Венецианской комиссии вынести срочное заключение по этому поводу.

Стоит отметить, что ранее Международная комиссия юристов выступила с критическим отчетом по поводу отсутствия транспарентности в процессе назначения трех судей КС в разгар избирательной кампании в прошлом году. В документе, в частности, отмечалось, что судьями стали бывший генпрокурор, глава СИБ и глава юридической комиссии парламента, входившие в состав тогдашнего большинства.

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