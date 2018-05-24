“Между нами, девочками”: Цуцу принял участие в мероприятии для женщин (ФОТО)

По инициативе депутата от Демпартии Константина Цуцу в коммуне Бэчой была организована встреча “демократичных женщин” под лозунгом “между нами, девочками”.

По крайней мере, этот вывод можно сделать, исходя из информации на одной из страниц ДТМ в соцсети, пишет unimedia.info.

На мероприятии присутствовал также и сам депутат, оказавшись единственным мужчиной в “цветнике”. Это немало повеселило пользователей, которые не преминули пошутить по поводу участия Цуцу в женском собрании.

Стоит отметить, что впоследствии данная публикация была, очевидно, удалена, и вместо нее появилась нейтральная запись с теми же снимками, но без комментариев.