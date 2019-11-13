Между молотом и пьедесталом

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Залина Петривская – о личном рекорде, сильных генах и допинговом скандале

До летних Олимпийских игр в Токио осталось меньше года. Среди шестерых молдавских спортсменов, завоевавших путёвки на этот старт, – четвёрка легкоатлетов. Два спортсмена – члены одной семьи: это метательница молота Залина Петривская (Маргиева) и её брат – Сергей Маргиев. Игры будущего года для Залины – четвёртые, для её брата – третьи.

Более десяти лет назад Залина и её старшая сестра Марина Маргиева (девичья фамилия Залины) совершили прорыв в женском метании молота среди молдавских спортсменок. И вот уже 14 лет семья Маргиевых, единственная в республике, выступает в этом виде спорта на международной арене, славя имя нашей страны на самых престижных соревнованиях. О том, какой ценой достаются победы, «АиФ в Молдове» рассказала яркая звезда в удивительном семейном созвездии – многократная чемпионка и рекордсменка Молдовы по метанию молота Залина ПЕТРИВСКАЯ.

Соперниц попытки, что пытки

– Залина, какое важное событие произошло в этом году?

– В этом году я удачно выступила на чемпионате мира в столице Катара городе Доха, где показала очень хороший результат, метнув молот на 74,33 метра. Это близко к моему личному рекорду – 74,70 метра, который в этом году я поставила в Молдове. Увы, в Дохе до последней попытки боролась за бронзу, но мне чуть-чуть не хватило до личного рекорда – китайская спортсменка Ван Чжен на пятой попытке обошла меня на 40 сантиметров, и я заняла четвёртое место.

Последние два года были для меня достаточно сложными. После Летних Олимпийских игр-2016 в Рио мы с тренером сконцентрировались на технике и стали менять некоторые вещи. Я выходила на результаты, но из-за новых движений не могла показать на соревнованиях то, на что была готова. Тем не менее мы продолжали усердно работать и в этом году показали хороший результат. Теперь видно, что техника довольно стабильная и можно готовиться к Олимпиаде–2020 в Токио, где моя главная задача – пройти квалификацию и выйти в финал.

С генами родителей

– Как ваша семья оказалась в Молдове?

– Моя мама Александра Маргиева – молдаванка из Сынжеры, отец Сослан Маргиев – осетин с Кавказа. Родители познакомились на всесоюзных сборах – оба входили в сборную СССР. После женитьбы жили на Кавказе. В 90-х, когда нам с сестрой было по два-три года, переехали в Молдову. Мама до сих пор рекордсменка республики по толканию ядра, её результат – 19,86 метра. Она – многократная рекордсменка чемпионатов мира, Европы и балканских стран среди ветеранов. До сих пор участвует в соревнованиях, каждый раз возвращаясь домой с новой наградой.

Мой отец Сослан Маргиев метал молот. Его личный рекорд – 76 метров. Он рано закончил спортивную карьеру. Когда родилась моя сестра Марина, отец взял на себя заботы по содержанию растущей семьи. Из спорта он ушёл на долгих 15 лет…

В 2000 году мама привела меня на первую тренировку по метанию молота, но снаряд мне не понравился. Я увиливала от занятий при любой возможности. Всё изменилось после первых соревнований, где я метнула трёхкилограммовый молот на 27 метров. Мне было 12 лет, и я впервые ощутила вкус борьбы, адреналин. Что-то внутри щёлкнуло, я поняла, что метание молота – это моё. Наверное, тяга к этой спортивной дисциплине передалась мне с генами родителей…

– Как отец стал тренером четверых спортсменов – членов своей семьи: жены, дочерей и сына?

– В 15 лет у меня произошёл конфликт с тренером. И тогда отец сказал, что сам займётся подготовкой своих дочерей. Первые два года он занимался с нами, не являясь официальным тренером. Прибегал с работы (он тогда работал в фирме по установке сигнализации), и мы шли на стадион. Только через два года, когда появились первые результаты (я в Голландии выполнила нормативы мастера спорта), отец оформился нашим тренером. Он сразу стал искать свою методику, программу подготовки молотобойца и испытывал на нас свои наработки. Фортуна помогла ему открыть в себе талант тренера.

Жизнь спортсмена – это, в первую очередь, жертва. Ради победы он жертвует своим свободным временем, личной жизнью и, конечно, здоровьем. Никого не интересует процесс, но всех волнует результат – твоя медаль.

Разбитые розовые очки

– Какой самый драматичный момент был в вашей жизни?

– В 2012 году, незадолго до Олимпиады в Лондоне, мы получили письмо, что в домашних пробах, взятых у Марины, нашли запрещённое вещество станозолол. Но моя сестра и я являемся топовыми спортсменками, мы находимся под круглосуточным мониторингом международного антидопингового агентства. О каких запрещённых препаратах может идти речь?! Мы пытались доказать свою невиновность, но безрезультатно. Как стыковать то, что промежуток между пробами, показавшими «чисто», составлял примерно месяц, а вещество, которое обнаружили, держится в организме как минимум полтора года…

А в 2013 году и я получила письмо от антидопингового агентства. Ведомство задним числом перепроверило мою пробу за 2009 год, и якобы она показала (это через четыре года!) положительный результат. На мой вопрос, как это всё стыкуется с тем, что в течение тех лет я участвовала в престижных соревнованиях, перед которыми проходишь допинг-контроль, мне никто не удосужился ответить.

Тогда-то мои розовые очки иллюзий о честной конкуренции в спорте разбились вдребезги. Я поняла, что чем богаче страна, тем она сильнее и ей легче защитить своих спортсменов. Допинговый скандал оставил пятно на нашем добром имени. Но мы с сестрой ни в чём не виноваты, нам нечего стыдиться.

Угроза для стадиона

– Вы находитесь в топе сильнейших спортсменов мира. Как проходят ваши тренировки?

– Увы, хвастать особо нечем. В той же России сборы проходят круглый год, а мы выезжаем не больше трёх раз за этот же самый период. В Легкоатлетическом манеже, где мы занимаемся общефизической подготовкой, зимой холоднее, чем на улице. А стадион, где тренируется наша семья, находится под угрозой исчезновения. Кишинёв располагает единственным в республике специализированным стадионом для метания снарядов, который у нас после Олимпиады скорей всего отберут столичные дельцы под очередную новостройку.

Из спортивной экипировки получаю одежду только для соревнований – один раз в четыре года. Специальную обувь, перчатки для молота покупаю за свои деньги. Про нормальные молоты и стандартную сетку для стадиона даже не заикаюсь: она стоит от €10 тысяч. Но стадион с таким ограждением должен охраняться, иначе с нашим менталитетом сетку срежут на второй день.

Моя стипендия от государства, которую получаю за спортивные успехи, тратится не на себя любимую, а опять же на поддержание спортивной формы.

– Как Национальный олимпийский и Спортивный комитеты, Федерация лёгкой атлетики помогают спортсменам готовиться к Олимпиаде?

– Они делают всё возможное, но исходят из средств, которые выделяет государство. А финансируется профессиональный спорт очень слабо. В Молдове отсутствует государственная программа по поддержке спортсменов, нет в стране и закона о спортивном спонсорстве. Во всех странах представители бизнеса охотно оказывают спонсорскую помощь спортсменам, но не в нашей республике.

– Было ли у вас желание бросить спорт?

– Жизнь спортсмена – это, в первую очередь, жертва. Ради победы он жертвует своим свободным временем, личной жизнью и, конечно, здоровьем. Никого не интересует процесс, но всех волнует результат – твоя медаль. За годы спортивной карьеры я испытывала взлёты и падения, но спорт закалил мой характер и волю. Научил ставить цель и идти к ней, падать, подниматься и снова идти. А в жизни самое главное – не падать духом при трудностях. Не так ли?

ДОСЬЕ

Залина ПЕТРИВСКАЯ (Маргиева) – молдавская метательница молота. Родилась в 1988 году во Владикавказе в семье профессиональных спортсменов. Чемпионка мира среди молодёжи, четырёхкратная обладательница кубка Европы, чемпионка Всемирной летней Универсиады-2011, финалистка чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. На играх в Лондоне заняла 8-е место, метнув молот на 74,05 метра. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине (2015) заняла 8-е место, что дало ей право участвовать в Олимпиаде в Рио, где она стала пятой.

Татьяна СОЛОВЬЁВА